Патрушев доложил Путину о встрече с директором ЦРУ

Об итогах встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом доложил Президенту России Владимиру Путину секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Встреча Патрушева и Бернса, где обсуждались отношения РФ и США, прошла во вторник в Москве. Отвечая на вопросы журналистов о том, доложил ли Патрушев Путину о встрече и ее результатах, Песков ответил утвердительно. «Президент получает все необходимые доклады», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил, что «диалог на таком уровне <...> чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть».

Темами повестки встречи, по словам Пескова, стало обсуждение двусторонних отношений и обмен мнениями по различным международным вопросам.

Вчера также прошла встреча Бернса с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.