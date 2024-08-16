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Патрушев: Атака ВСУ на Курскую область вызвана предчувствием краха Киева
Нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием приближающегося краха неонацистского киевского режима. Об этом в интервью «Известиям» сказал помощник Президента России Николай Патрушев.
Он подчеркнул, что именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачивают Киев оружием, военными инструкторами, снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов.
«Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — заявил Патрушев и отметил, что заявления Вашингтона о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности.
Помощник Президента РФ резюмировал, что без поддержки Штатов киевский режим не рискнул бы зайти на территорию России, ложь и провокация стали привычными элементами в политике Вашингтона и других западных стран.
Утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Президенту РФ Владимиру Путину о том, что продвижение противника было остановлено и что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
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