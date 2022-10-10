Мухаметшин провел в казанском лицее «Разговор о важном» по просьбе пятиклассника

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в уроке «Разговоры о важном» в политехническом лицее N182 Казани. Такие внеурочные занятия проводятся по понедельникам во всех российских школах. Сегодня урок прошел в преддверии всероссийского Дня отца и был посвящен этому празднику, который в этом году выпадает на 16 октября.

Председатель Госсовета рассказал, что принять участие в уроке «Разговоры о важном» ему предложил пятиклассник лицея Иван Ремезов. Ученик вместе со своим учителем истории и обществознания, руководителем школьного отделения волонтерского движения «Волонтеры Победы» Сергеем Гребенкиным пришел на прием к главе парламента в конце сентября. Мухаметшин принял приглашение волонтеров и пообещал, что обязательно посетит лицей.

«Воспитание патриотизма, объединение коллективов школ, учащихся важно в русле нынешних событий. Очень признателен, что меня пригласили в этот лицей для участия в уроке. Патриотизм рождается в семье, а затем укрепляется в школе», – заявил руководитель парламента.

Урок начался с поднятия государственных флагов и исполнения гимнов России и Татарстана. «Все это как раз и воспитывает любовь к своей родине, родителям, учителям. Это очень правильное воспитание. И эта единая задача – образование, воспитание, патриотизм к школе, городу, республике, стране – для нас весьма актуальна. Мы за свою родину – Россию, мы – за Татарстан», – подчеркнул Мухаметшин.

Поскольку занятие было посвящено Дню отца, учащиеся попросили Председателя Госсовета поделиться воспоминаниями о своих родителях. «В нашей жизни первые воспитатели и учителя – родители. Сейчас моих родителей уже нет в живых, но мы всегда с большим уважением к ним относились, брали с них пример. Я благодарю своих отца и мать за то, что дали возможность получить образование, а годы были непростые. Но каждому поколению достаются свои сложности», – отметил Мухаметшин.

По словам руководителя парламента, его отец был удивительным человеком. В 1939 году он был призван на срочную службу в армию, отслужил три года и должен был демобилизоваться, а в 1941-м началась Великая Отечественная война. «Не возвращаясь домой, он ушел на фронт. И все эти годы воевал, был связистом. Был контужен. От него осталась записная книжка, которую я до сих пор берегу», – заметил он.

У присутствующего на уроке главы Минобрнауки Татарстана Ильсура Хадиуллина ученики поинтересовались, в чем заключается сложность в его работе. На это министр образования и науки ответил, что «в любой профессии есть свои прелести и сложности». «Но, когда есть такие школьники и учителя, проходят такие важные уроки, думаю, министру работать не так-то сложно. Если у вас есть желание помогать друг другу, быть достойными гражданами России, вот тогда никому из взрослых работать несложно», – сказал он.

«Разговоры о важном» – это цикл внеурочных занятий, на которых учащиеся вместе с классными руководителями обсуждают вопросы, связанные с историей и культурой России, ее ролью в мировых процессах. Главная цель таких занятий – развитие ценностного отношения школьников к своей родине, ее жителям, истории, природе и культуре. Кроме того, классные руководители и школьники говорят о семейных традициях, государственных символах и современной науке.

Для педагогов разработаны готовые сценарии и методические рекомендации по проведению уроков. Занятие может сопровождаться видеороликом, презентационными материалами и интерактивными заданиями.