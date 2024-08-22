Патриотизм, СВО и нацпроекты: о чем говорили на автобусном марафоне в Кайбицах

Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» сегодня приехал в Кайбицкий район Татарстана. Его участники встретились с жителями муниципалитета в местном Дворце культуры, обсудили их предложения и проблемные вопросы, а также определили приоритетные направления работы на ближайшие годы.

Участниками встречи стали директор Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов и генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров. Также в мероприятии принял участие глава Кайбицкого района РТ Альберт Рахматуллин. Модератором встречи выступил генеральный директор ТРК «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Глава муниципалитета Альберт Рахматуллин рассказал гостям мероприятия о процессе развития района. На сегодняшний день здесь реализуется 18 программ: федеральных, республиканских и муниципальных. Например, в селе Ульянково построен ФАП, капитально отремонтирована Маломеминская школа, в селе Большие Кайбицы проложены новые дороги. В общей сложности на реализацию всех этих проектов было выделено около 650 млн рублей.

Одна из ключевых целей на данный момент — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Всего из Кайбицкого района на спецоперацию отправился 91 человек. Глава заверил, что всем им и их семьям оказывается комплексная помощь.

«С начала специальной военной операции районом оказано помощи на 22 млн рублей на Донецком, Луганском и, частично, на Херсонском направлениях <…> Конечно же, мы оказываем непосредственную помощь семьям, самим мобилизованным ребятам. И впредь, конечно же, мы эту работу будем продолжать. Сегодня всем населением мы также взялись, чтобы поддержать Курскую область. После выборов я и сам во главе поеду сопровождать груз на Украину», — завери л Рахматуллин.

Говорили на встрече в том числе и о патриотизме. Тимур Камалетдинов заявил, что в последнее время отношение в обществе к патриотическому воспитанию детей и молодежи стало значительно меняться. Теперь, по его мнению, говорить о необходимости такой работы стали повсеместно, а не только на уровне общественных объединений.

«Патриотизм — это не только защита Родины с оружием в руках. Патриотизм — это в первую очередь любовь к своей Родине и готовность делать что-то полезное и созидательное для страны. Такой термин, как патриотизм малых форм, — это вообще про любовь к своему родному двору, к своему городу, к своему району. И каждый молодой человек, начиная понимать это, старается делать что-то хорошее вокруг себя, а тем самым улучшает жизнь и атмосферу в нашей республике, в нашей стране», — выразил уверенность активист.

Айрат Тагиров в свою очередь заметил, что такие автобусные туры, как «„Единая Россия“ объединяет», полезны для формирования текущей повестки и целей на ближайшее будущее.

«Мы узнаем проблемы каждого сельского поселения индивидуально, в целом делаем анализ по району. Поэтому я считаю, что такой формат — правильный, эффективный и даст свой результат», — заключил Тагиров.

Сами жители Кайбицкого района предложили рассмотреть возможность строительства крытого катка для юных хоккеистов. Ребята занимают призовые места и активно участвуют в различных соревнованиях, но тренироваться им негде. Еще одно предложение — построить молодежный центр, ведь в муниципалитете ведет активную работу «Движение первых» и другие организации, однако специального помещения для их работы попросту нет.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Материал подготовлен при участии Регины Уметбаевой.

Фотографии предоставлены Альбиной Киямовой.