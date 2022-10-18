«Патриотизм просыпается в людях в момент опасности»: в Казани вышла книга «Красивая»

В Казани сегодня состоялась презентация книги «Красивая», посвященной жизни Самры Сабировны Бикмеевой, сначала бывшей фронтовой медсестрой, а потом ставшей сотрудницей внешней разведки.

Стоит отметить, что именно встреча с Самрой Бикмеевой помогла Президенту Татарстана Рустаму Минниханову лучше понять, кто такие настоящие герои и нужно ли ходить далеко, чтобы увидеть их воочию.

Всю Великую Отечественную войну младший лейтенант Самра Бикмеева спасала раненых, будучи операционной сестрой в военном госпитале. Ее путь проходил по дорогам войны вслед за передовыми частями Красной армии. Доводилось ей и выносить с поля боя тяжело раненых. Весной 1945 года она в рядах советских войск дошла до Берлина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас Бикмеевой 101 год. Лишь год назад, при встрече с Президентом РТ, когда тот пришел поздравить ее со столетним юбилеем, она открыла главную тайну своей жизни, которую хранила под грифом «секретно». Так и появилась идея создания художественной книги «Красивая», автор которой, главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина, сделала ее предметом реальную жизнь своей героини.

«Фактически год мы с племянницей Самры Сабировны Гульсиной слушали истории ее тети. За это время мы сроднились. Несмотря на то, что жизнь героини была тяжелой, сама книга читается легко. Когда я слушала эти истории, я вспоминала, что были такие герои, как Зойка (героиня Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская — прим. Т-и), Штирлиц (персонаж, выдуманный писателем Юлианом Семеновым, — прим. Т-и), и с гордостью осознавала: у нас, в Татарстане, есть такие же люди, с таким же характером, к тому же женщины!» — заявила Татьяна Вафина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свою очередь генеральный директор «Татарского книжного издательства» Ильдар Сагдатшин отметил, что в издательство за год выпускает около 200 наименований книг. Он подчеркнул, что при всем многообразии жанров именно историческая литература, основанная на реальных фактах, пользуется наибольшим спросом.

«Я надеюсь, что именно эта книга погрузит всех нас в то непростое время, которое нельзя забывать. События тех времен так или иначе коррелируют с событиями сегодняшнего дня. Эта книга пропитана чувством патриотизма несмотря на все превратности судьбы героини. Она была бы очень полезна и для подрастающего поколения», — заметил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вот что говорила сама Бикмеева о Родине еще год назад: «Прожив сто лет, могу признаться с гордостью в одном — горжусь, что была причастна к спасению своей родины от фашизма. Это была великая победа. Думаю, что бы сейчас не говорили о молодежи, о всяких политических веяниях и течениях, о переписывании истории, о переосмыслении событий военных лет — это всё суета, это всё от праздности бытия. Если, не дай Бог, опять какая угроза — они защитят, спасут Родину. Патриотизм просыпается в людях в момент опасности. А нелюди — они всегда были, во все времена. Но их, к счастью, всегда намного меньше».

Бикмеева носила множество имен: Самира, Самра, Светлана, Сонечка, Милена, Элишка… Дослужилась до лейтенанта медицинской службы, была демобилизована в 1946 году. Еще два года провела в Венгрии и Румынии. В 1950-м вернулась в Казань и стала работать акушеркой в роддоме №3. В 1952-м перешла старшей медицинской сестрой в инфекционное отделение Казанского военного госпиталя, где и трудилась до пенсии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Говорить много я не буду, потому что о чем-то говорить до сих пор нельзя. Моя тетя молчит о многих вещах до сих пор. В документах о ее деятельности было много несостыковок, которые наталкивали на мысль „Что-то здесь нечисто”. Это и подвигло меня изучить ее биографию и докопаться до истины», — рассказала племянница Самры Бикмеевой, майор милиции в отставке Гульсина Галямова. Она добавила, что о многих секретах можно будет узнать из книги.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Книга вышла тиражом 1200 экземпляров в Татарском книжном издательстве. На ее страницах воссоздана жизнь человека, повидавшего многое. Детство героини прошло с клеймом дочери «врага народа», она на себе испытала, что такое бедность и голод, война и кровь, потеря мужа и ребенка.

Работа выбрала Бикмееву в тот самый момент, когда ей казалось, что уже всё равно. Может быть, поэтому она научилась играть разные роли, внедряясь в чужое окружение, влюбляя в себя сильных мира сего с тайной целью — целью разоблачения, предполагает автор книги.