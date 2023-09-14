Патриотизм и семейные ценности: многодетный отец назвал ключевые аспекты речи Раиса РТ

Патриотизм, национальные проекты, повышающие качество жизни людей, нравственные ценности — такие ключевые моменты отметил в сегодняшнем послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ председатель региональной общественной организации «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов.

«Я внимательно выслушал послание Раиса Татарстана к Госсовету РТ. Всё, о чем он говорит, нужно, важно, актуально и показывает, что делается у нас в республике для экономики, людей, будущего поколения. Хотел бы особенно выделить условия для развития молодежи и поднятия духа патриотизма. Как мы видим из ситуации в мире, любовь к Родине, к своему государству и к окружающим людям очень важна», — сказал он.

Собеседник агентства уверен, что жители Татарстана должны с юного возраста прививать подрастающему поколению дух патриотизма. При этом немаловажную роль играет психологический климат в семье, где воспитываются дети. «Семья — это первая, маленькая, ячейка общества. Поэтому в ней важно говорить с детьми о Родине, любви к родному краю», — заметил Кузнецов.

В семье также прививаются нравственные ценности, что тоже выходит на первый план. Спикер добавил, что Раис Татарстана всегда уделяет значительное внимание традиционным семейным ценностям, а в республике такая политика поддерживается всеми ветвями власти.

Сегодня в своем послании Рустам Минниханов упомянул семейные династии защитников Отечества, крестьян, педагогов. «Это хорошо, когда в республике есть династии, которые целенаправленно идут по выбранному направлению и являются примером в своих профессиональных областях», — считает Кузнецов.

В завершение общественник подчеркнул, что в последние годы в республике благодаря нацпроектам улучшаются условия проживания людей. «Национальные проекты… Многие вообще не знают, что это такое, а они улучшают качество нашей жизни. По нацпроектам ремонтируют наши дороги, строят новые школы и детсады», — добавил он.