5 мая 2026 15:13

Патриотическую акцию «Синий платочек Победы» проведут в Казани 6 мая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Патриотическая акция «Синий платочек Победы» состоится в детском парке «Елмай» в Казани 6 мая. Начало мероприятия запланировано на 12:00, вход для посетителей будет свободным, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Для гостей выступит концертный хор Казанского государственного института культуры под руководством заслуженного деятеля искусств Эмиля Мустафаева. Центральным событием станет массовый танец молодежи под мелодию «Синий платочек», ставшую символом военных лет.

В флешмобе примут участие учащиеся школ и колледжей города, сообщили в пресс-службе парка. Организатором акции выступает фонд «Русская земля».

Патриотическое воспоминание соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».
#Патриотическое воспитание #Год воинской и трудовой доблести
