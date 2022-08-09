В Татарстане впервые открылся патриотический лагерь «Страна героев»

В Татарстане открылся лагерь «Страна героев», который направлен на патриотическое воспитание молодежи. Его миссия в том, чтобы каждый участник знал историю своей страны, чувствовал ответственность за ее судьбу и связывал свои успехи с будущим России, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Татарстан очень рад принимать у себя всероссийский лагерь „Страна героев“. Это будет площадка, которая объединит много военно-патриотических и исторических направлений, волонтеров Победы из разных регионов. Лагерь впервые проходит в Татарстане, мы присоединимся к тем регионам, которые принимают его ежегодно», – отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Образовательная программа 14-дневной смены «Страны героев» включает четыре тематических трека: «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы» и «Медиа Победы». Участники выбирают трек на этапе подачи заявки. Общие занятия у слушателей тоже есть – по военной истории России, физической подготовке, социальному проектированию, но профильные учебные часы различаются. Защитники получают знания в области начальной военной подготовки, хранители погружаются в технологии архивной и поисковой работы, волонтеры создают новые патриотические акции и мероприятия, а слушатели курса медиа учатся основам журналистской работы.

Кроме того, ребята изучают важные страницы отечественной истории, познают техники самбо, огневой подготовки, метания ножей, веревочной переправы, парашютного спорта, основы поведения в экстремальных ситуациях.