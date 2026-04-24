Патриотический форум стартовал в столице Татарстана на площадке санатория «Ливадия»

В Казани стартовал патриотический форум, направленный на воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. Вместе с открытием форума состоялся диалог на тему «Взаимодействие волонтерских сообществ с органами государственной власти. Информационная поддержка волонтерского движения в период проведения специальной военной операции».

«Это форум, на который приехали люди, которые уже несколько лет занимаются добровольческой деятельностью. Те, кто с первого дня создания движения «Помощь рядом» стояли на страже здоровья и заботы о людях», – заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на открытии.

Она подчеркнула, что эти жители Татарстана сегодня помогают гуманитарными конвоями, которые направляются туда, где люди нуждаются в помощи.

Отметим, что перед началом мероприятия для гостей провели показ документального фильма «Не шелковый путь», премьера которого состоялась на прошлой неделе в Казанском Кремле. Фильм рассказывает зрителю о гуманитарной миссии от первого лица. В центре повествования – трое товарищей: Тимур Камалетдинов, Шамиль Зиннуров и Виталий Замов, которые с 2022 года на постоянной основе доставляют помощь «за ленточку».

Председатель общественной палаты Татарстана Александр Терентьев, в свою очередь, подчеркнул, что эта площадка должна дать толчок всей добровольческой деятельности республики, сделав ее более скоординированной.

Форум организован республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» при поддержке программы грантов Раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества. Площадкой для его проведения стал санаторий «Ливадия».