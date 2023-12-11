Патриотические волонтеры посетили турнир по синхронному плаванию в Казани

Фото: Федерация синхронного плавания России

Более 200 представителей Комитета семей воинов Отечества РТ и народного гуманитарного движения «Zа Победу! Казань» пригласили на торжественное открытие международного турнира по синхронному плаванию «Кубок Федерации», который проходил на площадке казанского Дворца водных видов спорта.

«Это очень мужественные люди, которые всячески помогают нашим бойцам на передовой. Вяжут маскировочные сети, готовят гуманитарную помощь и находятся в постоянном контакте с нашими воинами, выполняющими свой долг на СВО. Это наш надежный тыл. И поэтому нам очень хотелось позаботиться о них. Поднять им настроение. Немного отвлечь от рабочих будней и показать это яркое спортивное событие», — поделилась с корреспондентом «Татар-информа» главный инициатор и организатор этой программы, заслуженный тренер РФ, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

«Данное мероприятие было организовано при поддержке Дирекции социальных и спортивных проектов. Это уже не первое подобное мероприятие. Мы и дальше будем продолжать эту традицию. До этого семьи военнослужащих и семьи героев СВО посетили турнир по фигурному катанию и резиденцию Кыш Бабая», — заверила собеседница агентства.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.