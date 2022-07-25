Участники «Созвездия-Йолдызлык» дали большой концерт в городе-герое Севастополе
Лауреаты и победители телефестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» дали большой концерт в городе-герое Севастополе. Событие было приурочено ко Дню Военно-Морского флота.
За несколько часов зрители услышали военные и патриотические песни, в том числе легендарные «С чего начинается Родина» и «Матросские ночи», а также песни и танцы народов многонационального Татарстана. Концерт стал настоящим праздником культур и символом любви к Отечеству.
«Здесь очень приятно находиться и делиться своим творчеством. Для многих зрителей наши лучшие культурные традиции становятся здесь настоящим открытием. Осознавать, что именно ты представляешь культуру своей родной республики, очень трепетно. И в который раз я убедилась, что созвезденцы – это настоящий кладезь талантов и индивидуумов», – поделилась обладательница Гран-при фестиваля прошлого года Миляуша Нугманова.
Тепло встречала публика и шедевры татарской народной музыки. Ведь среди гостей концерта – военнослужащих Черноморского флота России, офицеров и моряков, членов семей военнослужащих и ветеранов флота – были и военнослужащие срочной службы, призванные из Республики Татарстан.
«Сегодня было огромное количество молодых людей, которые только призваны на службу, им еще предстоит пройти присягу. Для них особенно важно видеть такие глубоко патриотические, содержательные концерты, где разговор о нашей большой многонациональной стране ведется самими детьми через их творчество. Это не может не оставить глубокий отпечаток на душе каждого зрителя», – уверена директор Департамента образования и науки города Севастополя Лариса Сулима.
С официальным приветствием к присутствующим обратился ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Советник Министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Орджоникидзе. Он поздравил гостей с предстоящим праздником российского флота и подчеркнул особую значимость концерта на земле героев страны, в городе Севастополе. Ведь через искусство перед детьми открывается уникальная возможность узнать больше о беспримерных подвигах защитников страны и ее уникальной истории.
Участниками большого праздника стали 210 лауреатов фестиваля из 24 муниципальных районов Республики Татарстан. Как отметили в пресс-службе фестивального движения, концерт состоялся благодаря многолетнему сотрудничеству республиканского фестиваля с Черноморским флотом России. Вот уже 19 лет юные артисты дают концерты в войсковых частях, на кораблях и флотилиях Черноморского флота России, участвуют в культурной и патриотической программе, посещают музеи и места боевой славы Севастополя.
Завершился концерт вручением грамот Черноморского флота России за подписью командующего — адмирала Игоря Осипова.
Напомним, в эти дни в Крыму и Севастополе под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО проходит традиционная летняя смена фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».