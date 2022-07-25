Участники «Созвездия-Йолдызлык» дали большой концерт в городе-герое Севастополе

Лауреаты и победители телефестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» дали большой концерт в городе-герое Севастополе. Событие было приурочено ко Дню Военно-Морского флота.

За несколько часов зрители услышали военные и патриотические песни, в том числе легендарные «С чего начинается Родина» и «Матросские ночи», а также песни и танцы народов многонационального Татарстана. Концерт стал настоящим праздником культур и символом любви к Отечеству.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

«Здесь очень приятно находиться и делиться своим творчеством. Для многих зрителей наши лучшие культурные традиции становятся здесь настоящим открытием. Осознавать, что именно ты представляешь культуру своей родной республики, очень трепетно. И в который раз я убедилась, что созвезденцы – это настоящий кладезь талантов и индивидуумов», – поделилась обладательница Гран-при фестиваля прошлого года Миляуша Нугманова.

Тепло встречала публика и шедевры татарской народной музыки. Ведь среди гостей концерта – военнослужащих Черноморского флота России, офицеров и моряков, членов семей военнослужащих и ветеранов флота – были и военнослужащие срочной службы, призванные из Республики Татарстан.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

«Сегодня было огромное количество молодых людей, которые только призваны на службу, им еще предстоит пройти присягу. Для них особенно важно видеть такие глубоко патриотические, содержательные концерты, где разговор о нашей большой многонациональной стране ведется самими детьми через их творчество. Это не может не оставить глубокий отпечаток на душе каждого зрителя», – уверена директор Департамента образования и науки города Севастополя Лариса Сулима.

С официальным приветствием к присутствующим обратился ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Советник Министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Орджоникидзе. Он поздравил гостей с предстоящим праздником российского флота и подчеркнул особую значимость концерта на земле героев страны, в городе Севастополе. Ведь через искусство перед детьми открывается уникальная возможность узнать больше о беспримерных подвигах защитников страны и ее уникальной истории.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Участниками большого праздника стали 210 лауреатов фестиваля из 24 муниципальных районов Республики Татарстан. Как отметили в пресс-службе фестивального движения, концерт состоялся благодаря многолетнему сотрудничеству республиканского фестиваля с Черноморским флотом России. Вот уже 19 лет юные артисты дают концерты в войсковых частях, на кораблях и флотилиях Черноморского флота России, участвуют в культурной и патриотической программе, посещают музеи и места боевой славы Севастополя.

Завершился концерт вручением грамот Черноморского флота России за подписью командующего — адмирала Игоря Осипова.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Напомним, в эти дни в Крыму и Севастополе под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО проходит традиционная летняя смена фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».