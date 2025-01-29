Патриотические материалы в СМИ Татарстана набрали суммарно 137 млн просмотров

Фото: скриншот презентации

Совокупное количество просмотров материалов на тему патриотизма в СМИ Татарстана превышает 137 млн. Такие данные привел руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на итоговом заседании коллегии ведомства в казанском ИТ-парке.

«В 2024 году патриотическая повестка – одна из ключевых линий в информационном поле республики. Согласно анализу, проведенному республиканским ЦУР, в Татарстане количество материалов, затрагивающих темы патриотизма, поддержки военнослужащих и их семей, набора на контрактную службу, опубликованных в СМИ и соцсетях, превысило 83 тыс., а их совокупное количество просмотров – более 137 млн», – сообщил Салимгараев.

Фото: скриншот презентации

Участников специальной военной операции он назвал главными героями медиа в Татарстане. По его словам, «Татар-информ» подготовил и выпустил на тему СВО и помощи фронту 3,2 тыс. материалов, а «Бизнес Online» – 2,2 тыс.

«Творческой группой „Татар-информа“ второй год реализуется специальный видеопроект с участниками СВО из Татарстана, их семьями и волонтерами. С начала года подготовлено более 400 видеосюжетов и фильмов с общей аудиторией 80 млн человек», – сказал руководитель агентства.

Фото: скриншот презентации

При поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова агентство объявило открытый конкурс литературных произведений «Герои рядом» – «Геройлар янәшә». Салимгараев пригласил журналистов принять участие в конкурсе.

Специальность «военкор», подчеркнул докладчик, вновь стала актуальной. В СМИ Татарстана работают военкорами Зуфар Давлетшин, Равиль Мукменов и другие. На итоговое заседание коллегии агентства пригласили Григория Кабатьяна. «Военный корреспондент „Комсомольской правды», который специально приехал на нашу коллегию из Донбасса», – сообщил Салимгараев.

Фото: скриншот презентации

Он добавил, что сейчас на фронте с оружием в руках самоотверженно сражаются представители медиаотрасли Татарстана – семь сотрудников, а также 22 члена их семей. Из них ушли добровольцами 19 человек.

«Когда готовился текст моего выступления, пришла трагическая новость о гибели на СВО брата нашего коллеги. Наши соболезнования», – заключил руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» и объявил минуту молчания в память обо всех погибших.