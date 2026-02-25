news_header_top
Общество 25 февраля 2026 17:53

Патриотическая акция «Шахматы для СВОих» пройдет в Казани

В столице Татарстана 26 февраля состоится турнир в рамках масштабной всероссийской акции «Шахматы для СВОих». Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Соревнования пройдут на площадке Штаба общественной поддержки партии по адресу: ул. Карла Маркса, д. 31/7. Начало мероприятия запланировано на 14:00.

Организаторами проекта выступают шахматные клубы им. Сергея Карякина при поддержке «Единой России». Акция направлена на объединение за шахматной доской ветеранов и участников специальной военной операции, членов их семей, а также всех, кто разделяет ценности патриотизма и интеллектуального досуга.

К участию в турнире приглашаются военнослужащие вместе с родными и близкими. Организаторы подготовили для участников памятные призы и почетные грамоты.

Для посещения мероприятия необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

