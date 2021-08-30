«Патриот» на ТНТ – сериал о людях, взаимоотношениях и про «поржать»

30 августа в 20.00 на ТНТ выходит второй сезон сериала «Патриот» режиссера Николая Бурлака. В преддверии одной из главных премьер телеканала в Казани состоялся предпремьерный показ двух серий ситкома.

По словам режиссера, история стала еще смешнее, еще лиричнее. Еще бы, ведь теперь в городе патриотов сразу два – в свой родной город Саня Кучин (Антон Жижин) возвращается не один, а с новым товарищем –Айзой (Айсулу Азимбаева). Несмотря на свою внешнюю хрупкость новая героиня оказывается еще радикальнее в патриотических убеждениях и превосходит своего боевого товарища в физических характеристиках.

«Авторы придумали такого чудесного персонажа, и, отталкиваясь от того, что написано в сценарии, мы объявили полномасштабный кастинг. Долго искали девушку с азиатской внешностью и боевым характером. Для нас было важно, чтобы эта черта была ей присуща, чтобы она не вымучивала из себя пацанку. В Москве поиски не увенчались успехом, но мы нашли свою Айзу в Алматы. Надо сказать, поиски того стоили – лучшей Айзы найти трудно», – признался Бурлак.

А пока новая героня осваивается на новом месте, у Сани уже все пошло не по плану. Главный патриот с первых же серий сталкивается с предательством, последствия которого не сулят ничего хорошего. Подкосит ли это Кучина, или же герой сможет перенаправить свою обиду в поставленную перед самим собой миссию – научить окружающих Родину любить и жить «по уставу» – покажет время.

«Саня очень наивен, пытается сделать мир вокруг себя лучше, так, как это видит только он. Он искренне верит, что мир преобразится, нужно только усилие. Но вся ирония в том, что сделать это у него плохо получается», – считает Жижин.

Правда, от нравоучительной и философской составляющей о том, что же такое истинный патриотизм, создатели отказались в пользу юмора.

«„Патриот“ — сериал о людях, взаимоотношениях, о том, что мир не делится на хороших и плохих. Все мы разные, и у каждого из нас своя правда. Но все-таки этот сериал про „поржать“. Почти единственным критерием при съемках для нас было, смешно ли это или нет. Искать здесь потаенные смыслы не нужно, мы предлагаем просто расслабиться и получить удовольствие перед экраном», — признался Бурлак.

И кажется, такая формула пришлась по вкусу российскому зрителю – первый сезон проекта посмотрел каждый пятый житель страны. Так что решение о съемках продолжения было принято еще во время эфира первого сезона. Но пандемия внесла свои коррективы, и процесс затянулся на долгие восемь месяцев.

«Съемки растянулись. Буквально накануне старта заболел Антон, и съемки пришлось отложить. Ближе к концу слегла я, и процесс растянулся еще на полмесяца. А перед последними тремя сменами температура подскочила у режиссера. Ему пришлось вести процесс дистанционно. Мы много работали, у нас был долгий путь, и сейчас мы просто счастливы, что эта машина наконец завелась. Надеемся, что зритель оценит наш труд», – рассказала исполнительница роли Лены Анастасия Талызина.

По словам актеров, их персонажи никак не трансформировались и зрителей ждут уже полюбившиеся герои. Характерных для жителей глубинки персонажей ожидает еще больше нелепых ситуаций и перипетий, приправленных бытовым юмором.

Саня Кучин снова устроится охранником в магазин «Мечта» и вновь поборется за справедливость, пока его брат Валера (Алексей Базанов) будет разбираться со свалившейся на него любовью в лице пылкой грузинской владелицы цветочного магазина (Манана Гогитидзе). Лена все мечтает вырваться на большую сцену, правда, начинает с местного стриптиз-клуба, а Катюха (Алена Савастова) вновь попытается добиться расположения своего мужа.