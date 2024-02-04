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Патрикеево: лисий след
Лисий след (а может, и не лисий) завел нас в деревушку с очень даже лисьим названием – Патрикеево.
Она спряталась за горами и за лесами – в самом сердце Верхнеуслонского района. Не каждый до этого «сердца» доберется. Особенно в трескучий 26-градусный мороз. Но мы добрались, потому что очень хотели хозяйку деревни увидеть – Лису Патрикеевну.
Не банный день
Однако в Патрикеево нас никто не ждал. На улицах – ни души. Последние лучи заходящего солнца сверкают средь деревьев, и снег на них искрится бриллиантовым блеском. Как в царстве Снежной королевы – красиво, холодно и безлюдно.
– Надо по трубам вычислять народ, – проявила смекалку наш фотограф. – Если дым из трубы идет – значит печку топят, пироги пекут… С капустой люблю, – мечтательно сглотнула она слюнки.
Но трубы не дымились. Да и чего им дымиться – газ в деревне проведен. Может, хоть банька какая-нибудь из трубы струйку дыма выпустит… Однако надежды на данное действо тоже мало – не банный день. Что делать?
«…Хвостик – под лавочку, скалочку – на печку»
Делать нечего, надо углубляться в деревню, заглядывать в окна, стучаться в ворота, проситься на ночлег: «сама лягу на лавочку, хвостик – под лавочку, скалочку – под печку».
Вдруг откуда ни возьмись появился народ: двое статных мужчин с лопатами снег взялись расчищать да с подозрением на нас поглядывать… При ближайшем знакомстве выяснилось, что Анатолий Бакунин и Константин Николаевич Тарасов приняли нас за аферистов.
Аферисты приехали!
– А мы думали, опять аферисты приехали, – приветствовал нас Анатолий Бакунин. – Приезжали вчера, вот такие же, как вы, и пытались продать нам какие‑то чудодейственные якобы штучки. Думают, раз мы пенсионеры, то можно нас обманывать!
– По девять тыщ за каждую просили! – возмущается Константин Николаевич. – Я им говорю: «Совсем, что ли? Откуда у пенсионеров такие деньги?!» Они и уехали.
– А сегодня вон участковый явился. Вызвали его. – Анатолий кивает в сторону, с которой и впрямь грозным строевым шагом надвигается на нас участковый в полицейской форме. – Проверяет, к кому заходили эти аферисты, приметы записывает, – комментирует его приближение Анатолий.
Видимо, по приметам мы с аферистами не совпали, поэтому до снятия отпечатков пальцев дело не дошло. Участковый только пожурил пенсионеров за то, что те документы у нас не спросили и стоят разговаривают, а может, мы тоже аферисты, но только другие.
– Какие ж мы аферисты?! – праведно возмутились на сей раз мы, потому как сколько ж можно сравнивать. – Мы же ничего не продаем!
– Это сейчас не продаете, – резонно заметил участковый. – А завтра, может, опять приедете и продавать будете.
Не зная, что возразить на такую полицейскую логику, мы отдали совершенно бесплатно (!) участникам беседы три журнала «Татарстан» для ознакомления и чтения и отправились было восвояси. Но тут дорогу нам преградил дедушка с кудрявой бородой и красивым старинным отчеством Спиридонович.
Яблочко от яблоньки
Леонид Спиридонович Титов тоже недобрым словом вспомнил вчерашних аферистов, но потом, по обоюдному согласию, мы переключились на деревню. Лису Патрикеевну тоже вспомнили. Та еще аферистка была!
– Многие думают, что в честь нее назвали деревню-то, а совсем не в честь нее, а в честь Патрикея, который жил здесь Бог знает как давно, никто уж и не помнит.
– А чем знаменит этот Патрикей? – спрашиваем у дедушки.
– Да кто ж его теперь знает! – пожимает он плечами. – Сколько лет уж прошло…
– Это не тот ли князь Патрикей, который в Нижнем Новгороде наместничал в 1383 году, да потом его за хитрость и обман оттуда не очень вежливо попросили?
– Так это оттуда его сюда прогнали? – удивляется Леонид Спиридонович.
– Да кто ж его теперь знает! – пожимаем мы плечами. – Сколько лет уж прошло…
Мы помолчали, переваривая каждый свое. Леонид Спиридонович – неизвестный доселе ему факт про наместника Нижнего Новгорода, а мы – способности нашего народа награждать сказочных героев очень подходящими именами, а в данном случае – отчествами. Конечно, к Патрикеево князь Патрикей никакого отношения не имеет, ибо правление наместника Нижнего Новгорода и появление села разделяют почти два века (в писцовой книге Свияжского уезда 1565-1567 годов, в перечне населенных пунктов и карты территорий на месте сегодняшнего Патрикеева значится Починок Патрикеев. А само Патрикеево еще позже из него образовалось). Но, несмотря на века, их разделяющие, хитрющая Лиса Патрикеевна очень похожа на своего названного «батюшку» – князь так прославился своей изворотливостью и хитростью, что имя Патрикей с тех пор стало равнозначно «хитрецу». Яблочко от яблоньки… Хотя изначально имечко это давалось людям знатного происхождения, так как имеет античные корни и с греческого переводится как «отчий», с латыни – «благородный».
Патрикеевский молодец
Оставив Леонида Спиридоновича размышлять на вечную тему «далеко ли падает яблочко от яблоньки», мы поспешили покинуть Патрикеево до того, как солнце сядет за горы, его окружающие. Те самые распрекрасные горы, которые, по словам не равнодушных к высоте татарстанцев, облюбованы ими для занятий параглайдингом. Так и парят они над Патрикеевом, наблюдая с головокружительной высоты за патрикеевцами, которые летом бродят по лесам и холмам, собирая ягоды-грибы, ловят в Свияге щуку, окуня, берша, густеру, а зимой чистят снег и выводят на чистую воду заезжих аферистов. В общем, много здесь удовольствий.
А еще много талантов. Например, знакомый наш, Анатолий Бакунин, оказался настолько скромным, что даже не рассказал, что он – самая настоящая звезда Ютуба. Развеселые частушки в его исполнении мы нашли именно там. Они подразделяются на следующие разделы: «Мой Татарстан» – частушки патриотические, «8 Марта» – частушки о женщинах и «Частушки от Анатолия Бакунина» – все остальные. Мы прослушали весь репертуар, и под занавес концерта, как истинные патриоты родного края, пели уже хором вместе с солистом:
Не поеду на Канары,
Не поеду и в Москву!
Лучше нету Татарстана –
Здесь поэтому живу!
Далее вступают ложки, потому что профессиональный частушечник Бакунин – еще и профессиональный ложечник в ансамбле «Патрикеевские молодцы». Молодец, в общем!
КАК ДОБРАТЬСЯ:
От Казани до Патрикеево – 75 км. Выезжать из города надо по Горьковскому шоссе. Далее следуйте по М7, затем сворачивайте на Р-241. Говоря языком навигатора, двигайтесь правее на 16К-0359. Именно на этой дороге вас ждет указатель «Патрикеево – 4 км», смело сворачивайте налево, в лес, в глушь, в белоснежную белизну, и не бойтесь – дороги расчищены, вокруг красота.
НА ЧЕМ ПОКАТАТЬСЯ:
Склоны Патрикеева используются туристами для занятия параглайдингом как в летнее, так и в зимнее время, а также для катания на лыжах и сноубордах.
ЧЕМ НАСЛАДИТЬСЯ:
Конечно же, частушками. Скоро 8 Марта, если кто забыл, и по этому замечательному случаю у патрикеевского молодца Анатолия Бакунина много женско-подарочных частушек сложено:
Моей Милке сгоряча
Подарил я «Москвича».
Только бесполезно –
Она туда не влезла!
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