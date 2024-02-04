Патрикеево: лисий след

Она спряталась за горами и за лесами – в самом сердце Верхнеуслонского района. Не каждый до этого «сердца» доберется. Особенно в трескучий 26-градусный мороз. Но мы добрались, потому что очень хотели хозяйку деревни увидеть – Лису Патрикеевну.

Не банный день

Однако в Патрикеево нас ни­кто не ждал. На улицах – ни души. Последние лучи заходящего солнца сверкают средь деревьев, и снег на них искрится брилли­антовым блеском. Как в царстве Снежной королевы – красиво, холодно и безлюдно.

– Надо по трубам вычислять народ, – проявила смекалку наш фотограф. – Если дым из трубы идет – значит печку топят, пироги пекут… С капустой люблю, – мечтательно сглотнула она слюнки.

Но трубы не дымились. Да и чего им дымиться – газ в дерев­не проведен. Может, хоть банька какая-нибудь из трубы струйку дыма выпустит… Однако на­дежды на данное действо тоже мало – не банный день. Что де­лать?

«…Хвостик – под лавочку, скалочку – на печку»

Делать нечего, надо углублять­ся в деревню, заглядывать в окна, стучаться в ворота, проситься на ночлег: «сама лягу на лавочку, хвостик – под лавочку, скалочку – под печку».

Вдруг откуда ни возьмись появился народ: двое статных мужчин с лопатами снег взялись расчищать да с подозрением на нас поглядывать… При бли­жайшем знакомстве выяснилось, что Анатолий Бакунин и Кон­стантин Николаевич Тарасов приняли нас за аферистов.

Аферисты приехали!

– А мы думали, опять афери­сты приехали, – приветствовал нас Анатолий Бакунин. – Приез­жали вчера, вот такие же, как вы, и пытались продать нам какие‑то чудодейственные якобы штуч­ки. Думают, раз мы пенсионеры, то можно нас обманывать!

– По девять тыщ за каждую просили! – возмущается Кон­стантин Николаевич. – Я им го­ворю: «Совсем, что ли? Откуда у пенсионеров такие деньги?!» Они и уехали.

– А сегодня вон участковый явился. Вызвали его. – Анато­лий кивает в сторону, с которой и впрямь грозным строевым ша­гом надвигается на нас участ­ковый в полицейской форме. – Проверяет, к кому заходили эти аферисты, приметы запи­сывает, – комментирует его при­ближение Анатолий.

Видимо, по приметам мы с аферистами не совпали, поэто­му до снятия отпечатков паль­цев дело не дошло. Участковый только пожурил пенсионеров за то, что те документы у нас не спросили и стоят разговари­вают, а может, мы тоже афери­сты, но только другие.

– Какие ж мы аферисты?! – праведно возмутились на сей раз мы, потому как сколько ж можно сравнивать. – Мы же ничего не продаем!

– Это сейчас не продаете, – резонно заметил участковый. – А завтра, может, опять приедете и продавать будете.

Не зная, что возразить на та­кую полицейскую логику, мы от­дали совершенно бесплатно (!) участникам беседы три журнала «Татарстан» для ознакомления и чтения и отправились было восвояси. Но тут дорогу нам пре­градил дедушка с кудрявой бо­родой и красивым старинным отчеством Спиридонович.

Яблочко от яблоньки

Леонид Спиридонович Титов тоже недобрым словом вспом­нил вчерашних аферистов, но потом, по обоюдному согла­сию, мы переключились на де­ревню. Лису Патрикеевну тоже вспомнили. Та еще аферистка была!

– Многие думают, что в честь нее назвали деревню-то, а со­всем не в честь нее, а в честь Патрикея, который жил здесь Бог знает как давно, никто уж и не помнит.

– А чем знаменит этот Патри­кей? – спрашиваем у дедушки.

– Да кто ж его теперь знает! – пожимает он плечами. – Сколько лет уж прошло…

– Это не тот ли князь Патри­кей, который в Нижнем Новго­роде наместничал в 1383 году, да потом его за хитрость и об­ман оттуда не очень вежливо попросили?

– Так это оттуда его сюда про­гнали? – удивляется Леонид Спиридонович.

– Да кто ж его теперь знает! – пожимаем мы плечами. – Сколь­ко лет уж прошло…

Мы помолчали, переваривая каждый свое. Леонид Спири­донович – неизвестный доселе ему факт про наместника Ниж­него Новгорода, а мы – способ­ности нашего народа награждать сказочных героев очень подхо­дящими именами, а в данном случае – отчествами. Конечно, к Патрикеево князь Патрикей никакого отношения не име­ет, ибо правление наместника Нижнего Новгорода и появление села разделяют почти два века (в писцовой книге Свияжского уезда 1565-1567 годов, в перечне населенных пунктов и карты тер­риторий на месте сегодняшнего Патрикеева значится Починок Патрикеев. А само Патрикеево еще позже из него образовалось). Но, несмотря на века, их разде­ляющие, хитрющая Лиса Патри­кеевна очень похожа на своего названного «батюшку» – князь так прославился своей изворот­ливостью и хитростью, что имя Патрикей с тех пор стало рав­нозначно «хитрецу». Яблочко от яблоньки… Хотя изначаль­но имечко это давалось людям знатного происхождения, так как имеет античные корни и с грече­ского переводится как «отчий», с латыни – «благородный».

Патрикеевский молодец

Оставив Леонида Спиридо­новича размышлять на веч­ную тему «далеко ли падает яблочко от яблоньки», мы поспешили покинуть Патрикеево до того, как солнце сядет за горы, его окружающие. Те самые рас­прекрасные горы, которые, по словам не равнодушных к вы­соте татарстанцев, облюбованы ими для занятий параглайдин­гом. Так и парят они над Патри­кеевом, наблюдая с головокру­жительной высоты за патрике­евцами, которые летом бродят по лесам и холмам, собирая ягоды-грибы, ловят в Свияге щуку, окуня, берша, густеру, а зи­мой чистят снег и выводят на чи­стую воду заезжих аферистов. В общем, много здесь удоволь­ствий.

А еще много талантов. На­пример, знакомый наш, Анато­лий Бакунин, оказался настолько скромным, что даже не рассказал, что он – самая настоящая звезда Ютуба. Развеселые частушки в его исполнении мы нашли именно там. Они подразделяют­ся на следующие разделы: «Мой Татарстан» – частушки патрио­тические, «8 Марта» – частушки о женщинах и «Частушки от Ана­толия Бакунина» – все остальные. Мы прослушали весь репертуар, и под занавес концерта, как ис­тинные патриоты родного края, пели уже хором вместе с соли­стом:

Не поеду на Канары,

Не поеду и в Москву!

Лучше нету Татарстана –

Здесь поэтому живу!

Далее вступают ложки, потому что профессиональный часту­шечник Бакунин – еще и профес­сиональный ложечник в ансам­бле «Патрикеевские молодцы». Молодец, в общем!

КАК ДОБРАТЬСЯ:

От Казани до Патрикеево – 75 км. Выезжать из города надо по Горьковскому шос­се. Далее следуйте по М7, затем сворачивайте на Р-241. Говоря языком навигатора, двигайтесь пра­вее на 16К-0359. Именно на этой дороге вас ждет указатель «Патрикеево – 4 км», смело сворачивайте налево, в лес, в глушь, в бе­лоснежную белизну, и не бойтесь – дороги расчище­ны, вокруг красота.

НА ЧЕМ ПОКАТАТЬСЯ:

Склоны Патрикеева ис­пользуются туристами для занятия параглайдин­гом как в летнее, так и в зимнее время, а также для катания на лыжах и сноубордах.

ЧЕМ НАСЛАДИТЬСЯ:

Конечно же, частушка­ми. Скоро 8 Марта, если кто забыл, и по этому замечательному случаю у патрикеевского молодца Анатолия Бакунина много женско-подарочных часту­шек сложено:

Моей Милке сгоряча

Подарил я «Москвича».

Только бесполезно –

Она туда не влезла!

Журнал «Татарстан»