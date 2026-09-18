Патрик о ролике Овечкина с Лавровым: «Если бы знали — вряд ли бы это обсуждали»

Скриншот с видео

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал участие капитана команды Александра Овечкина в политическом видео.

Ранее российский форвард появился в предвыборном ролике партии «Единая Россия» вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Патрик заявил, что клуб не был поставлен в известность о планах хоккеиста сняться в таком видео.

«Сообщил ли Овечкин клубу, что планирует сняться в подобном видео в России? Нет. Мы бы очень постарались избежать такой ситуации. Если бы мы об этом знали, то вряд ли бы стояли сейчас здесь и обсуждали нечто подобное», — приводит слова Патрика журналист Роберт Клемко.