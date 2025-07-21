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Общество 21 июля 2025 12:36

Патриарх всея Руси Кирилл вручил Рустаму Минниханову Орден Славы и чести первой степени

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Патриарх всея Руси Кирилл вручил Рустаму Минниханову Орден Славы и чести первой степени

Патриаршим указом Раису Татарстана Рустаму Минниханову была присвоена награда Русской Православной Церкви за вклад в развитие государственно-церковных отношений. Церемония награждения прошла сегодня в Казанском соборе.

Патриарх Кирилл вручил Раису Татарстана Орден Славы и чести первой степени.

«Ваше Святейшество, дорогие православные братья и сестры! Хочу выразить Вам благодарность за эту высокую награду. Она принадлежит не только мне, но и всей нашей республике. Мы помним ваше выступление на форуме "Россия – исламский мир" и ваши слова о том, что мир может спасти союз православия и ислама. Сегодня эти слова звучат как девиз, подтвержденный примером нашей страны. В этом ваша особая роль, которую мы глубоко ценим», — отметил Рустам Минниханов, обращаясь к Патриарху.

#православие #патриарх Кирилл #казанская икона богородицы #Рустам Минниханов
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