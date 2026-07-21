Патриарх наградил Премьер-министра РТ и митрополита Кирилла орденами РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Премьер-министра РТ Алексея Песошина орденом Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени. Церемония прошла сегодня в храме Николы Тульского.

Святейший Патриарх наградил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла орденом Святого благоверного великого князя Александра Невского II степени.

Орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени был награжден депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Ильдар Гильмутдинов, который осуществляет контроль за ходом масштабной реставрации Петропавловского собора в Казани.