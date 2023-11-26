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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил женщин с Днем матери
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил женщин с Днем матери, отметив их вклад в различные сферы жизни общества. Текст послания опубликован на сайте РПЦ.
«Значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание», – говорится в публикации.
Патриарх Кирилл поздравил всех причастных к этому празднику и пожелал крепкого здоровья и бодрости духа.
«Служение женщины, жены и матери особенно важно в нынешние непростые времена, когда народу нашему навязываются ложные семейные "ценности", а также чуждые нам и далекие от нравственных норм "идеалы"», –заключил он.
День матери был установлен указом Президента РФ Владимира Путина в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале призвал поздравить самых дорогих и близких людей.
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