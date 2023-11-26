Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил женщин с Днем матери, отметив их вклад в различные сферы жизни общества. Текст послания опубликован на сайте РПЦ.

«Значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание», – говорится в публикации.

Патриарх Кирилл поздравил всех причастных к этому празднику и пожелал крепкого здоровья и бодрости духа.

«Служение женщины, жены и матери особенно важно в нынешние непростые времена, когда народу нашему навязываются ложные семейные "ценности", а также чуждые нам и далекие от нравственных норм "идеалы"», –заключил он.

День матери был установлен указом Президента РФ Владимира Путина в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале призвал поздравить самых дорогих и близких людей.

Указом Президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.