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Общество 5 мая 2024 19:15

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода, передает РИА Новости.

«Мы сегодня начинаем крестный ход, и мне хотелось бы, чтобы этот крестный ход, который пройдет по городам и весям всей России, приносил в эти места эту святыню – казанскую икону Божией Матери <…> Прошу принять этот образ и пронести его по городам и весям нашей страны», – сказал патриарх во время пасхальной Великой вечерни в храме Христа Спасителя.

После богослужения в проповеди он объявил, что чудотворный образ отныне будет находиться в храме Христа Спасителя.

#крестный ход #православие
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