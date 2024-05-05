Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода, передает РИА Новости.

«Мы сегодня начинаем крестный ход, и мне хотелось бы, чтобы этот крестный ход, который пройдет по городам и весям всей России, приносил в эти места эту святыню – казанскую икону Божией Матери <…> Прошу принять этот образ и пронести его по городам и весям нашей страны», – сказал патриарх во время пасхальной Великой вечерни в храме Христа Спасителя.

После богослужения в проповеди он объявил, что чудотворный образ отныне будет находиться в храме Христа Спасителя.