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Религия
6 ноября 2022  18:20

Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России

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После освящения главного храма Росгвардии — Князь-Владимирского храма в Балашихе — патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об опасности для России «от извне навязанной междоусобной брани», передает РИА Новости.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны», — отметил патриарх.

Могущественные зарубежные силы, стоящие за навязыванием народам Руси междоусобицы, ставят себе целью ослабить и Украину, и Беларусь, и Россию, добавил Кирилл.

Кроме того, патриарх Московский и всея Руси крайне категорично высказался относительно отношения к России со стороны других стран: «Целиться могут куда угодно, а бить будут в Россию».

 

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