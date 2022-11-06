Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России

После освящения главного храма Росгвардии — Князь-Владимирского храма в Балашихе — патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об опасности для России «от извне навязанной междоусобной брани», передает РИА Новости.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны», — отметил патриарх.

Могущественные зарубежные силы, стоящие за навязыванием народам Руси междоусобицы, ставят себе целью ослабить и Украину, и Беларусь, и Россию, добавил Кирилл.

Кроме того, патриарх Московский и всея Руси крайне категорично высказался относительно отношения к России со стороны других стран: «Целиться могут куда угодно, а бить будут в Россию».