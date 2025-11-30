Патриарх Кирилл заявил о духовной основе непобедимости России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Непобедимость России определяется не только военной мощью, но и силой народа, основанной на духовных ценностях. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит «РИА Новости».

По его мнению, именно православная вера и близость к Богу формируют тот самый внутренний стержень, который делает страну сильной. Он отметил, что люди ощущают поддержку свыше и отвечают на нее молитвами и добрыми делами.

Такие слова патриарх произнес после чина Великого освящения и Божественной литургии в новом храме Похвалы Пресвятой Богородицы в московском Зябликове.

Глава Русской православной церкви также подчеркнул, что Россия, на его взгляд, служит примером для государств, где число неверующих растет. Он отметил, что вместе с утратой веры возрастает количество моральных проступков и преступлений, а духовная пустота нередко приводит к общественной и даже политической деградации.