Стало известно о состоянии заразившегося ковидом патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом. На ближайшие дни отменяются все запланированные встречи и поездки с его участием, рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Состояние предстоятеля Русской православной церкви удовлетворительное, добавил он в комментарии РИА Новости. При этом он уточнил, что в марте прошлого года патриарх сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин.