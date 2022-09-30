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Ру Тат
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Общество
30 сентября 2022  12:36

Стало известно о состоянии заразившегося ковидом патриарха Кирилла

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом. На ближайшие дни отменяются все запланированные встречи и поездки с его участием, рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Состояние предстоятеля Русской православной церкви удовлетворительное, добавил он в комментарии РИА Новости. При этом он уточнил, что в марте прошлого года патриарх сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин.

#патриарх Кирилл #коронавирус
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