Патриарх Кирилл: В России исторически сложились уникальные межрелигиозные отношения

В России исторически сложились уникальные межрелигиозные отношения. Представители разных религий должны поддерживать сложившуюся традицию этих отношений, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Почему Русская православная церковь поддерживает столь тесные отношения с мусульманской уммой в России и за рубежом? Потому что наши фундаментальные ценности не просто очень похожи, а практически являются одними и теми же. Православные, как и мусульмане, стремятся поступать так, как Бог велит. Мы в хорошем смысле консервативны – православные и мусульмане решительно отвергают попытки утвердить грех как некую социальную норму или как один из вариантов человеческого поведения», – сказал он.

По его мнению, «самым опасным для душ человеческих, для судьбы всего мира является смешение понятий, которые сейчас становятся нормой в западной цивилизации». «Понятие греха ушло, а вместо него внедряется понятие вариативности человеческого поведения. Человеку дается право выбирать варианты своего поведения вне всякой связи с идеей Бога. Другими словами, что хочу, то и творю. А есть ли какие-то ограничения? Да, нельзя нарушать светское законодательство, но никаких норм, ограничивающих человеческую вседозволенность на основе нравственных принципов, в современной западной цивилизации не существует. Этим мы очень от них отличаемся», – подчеркнул Патриарх.

Он добавил, что православные и мусульмане решительно отвергают эту опасную апокалиптическую тенденцию, утверждающую, что нравственное беззаконие является одним из возможных вариантов человеческого поведения: «Верность духовным идеалам позволяет нам сегодня вместе противостоять изощренной пропаганде индивидуализма и человекопоклонничества, когда человек – это высшая норма, и ему усваивается право самому устанавливать любые законы, соблюдать их или нет».

Патриарх Кирилл убежден, что христиане и мусульмане должны бережно хранить свои нравственные ценности, следовать идеалам добра, любви, милосердия, справедливости и взаимного уважения.

«Главный вызов XXI века – это вызов со стороны безбожного секулярного мира. Но христиане и мусульмане, отталкиваясь от своих религиозных убеждений, могут вместе противостоять этой трагической тенденции развития человеческой цивилизации, которая вытесняет Бога из человеческой жизни и противопоставляет ему иное мировоззрение», – заметил он.

Чтобы противостоять этому вызову, нужна консолидация всех традиционного настроенных сил общества. «Если мы не хотим победы зла и установления всемирного культа греха и эгоизма, то должны дать духовный отпор этому вызову. Именно совместные усилия могут остановить мир от саморазрушения. Именно взаимодействие православного христианства с исламом может обеспечить создание общего фронта борьбы за выживание человеческой цивилизации», – продолжил он.

В завершение своего выступления Патриарх выразил надежду на то, что Россия и Исламский мир будут развивать и расширять сотрудничество, а Русская православная церковь готова этому способствовать.

«Думаю, что сегодня в условиях кризиса международных отношений у нас открываются новые возможности так повлиять на мировую повестку, чтобы забота о сохранении нравственных ценностей стала одним из ее приоритетов», – заключил он.