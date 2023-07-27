Патриарх Кирилл: Россия никогда не рассматривала Африку как пространство для наживы

Дружеские отношения России и Африки базируются на том, что Москва никогда не рассматривала континент как пространство для наживы и не смотрела на его жителей свысока. Об этом на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» заявил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Мы всегда старались проявлять солидарность и взаимовыручку. В непростое и ответственное время борьбы за независимость и за определение стран Африки Россия старалась активно поддерживать эти народы, а затем вместе с ними трудилась над созиданием мирной жизни, над развитием многих инфраструктурных проектов», — заявил он.

Прочным основанием для отношений России и Африки стало общее понимание фундаментальных основ человеческой жизни и приверженность к нравственным ценностям, верность традициям, уважение к истории и стремление к добру и справедливости.

«Эти важные цивилизационные принципы имеют определяющее значение для русского человека и для жителей Африки, так же дорожащих своей культурной и духовной самобытностью. Для нас эти принципы так важны, что мы готовы их защищать и отстаивать», — резюмировал он.