Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Патриарх Кирилл: Россия никогда не рассматривала Африку как пространство для наживы
Дружеские отношения России и Африки базируются на том, что Москва никогда не рассматривала континент как пространство для наживы и не смотрела на его жителей свысока. Об этом на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» заявил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
«Мы всегда старались проявлять солидарность и взаимовыручку. В непростое и ответственное время борьбы за независимость и за определение стран Африки Россия старалась активно поддерживать эти народы, а затем вместе с ними трудилась над созиданием мирной жизни, над развитием многих инфраструктурных проектов», — заявил он.
Прочным основанием для отношений России и Африки стало общее понимание фундаментальных основ человеческой жизни и приверженность к нравственным ценностям, верность традициям, уважение к истории и стремление к добру и справедливости.
«Эти важные цивилизационные принципы имеют определяющее значение для русского человека и для жителей Африки, так же дорожащих своей культурной и духовной самобытностью. Для нас эти принципы так важны, что мы готовы их защищать и отстаивать», — резюмировал он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»