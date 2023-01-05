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Религия
5 января 2023  11:58
Павел Климчак

Патриарх Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе во время Рождества

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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе на время Рождества.

«Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», – приводятся слова Патриарха на официальном сайте Московского Патриархата.

#патриарх Кирилл
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