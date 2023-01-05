Патриарх Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе во время Рождества

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе на время Рождества.

«Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», – приводятся слова Патриарха на официальном сайте Московского Патриархата.