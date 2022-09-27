Патриарх Кирилл призвал россиян к «духовной мобилизации» для примирения с Украиной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян к «духовной мобилизации» всех своих сил. Выступая на проповеди после литургии в храме Христа Спасителя он заявил, что это будет содействовать в результате и полному примирению России и Украины.

«Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества. И одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви», – цитирует его ТАСС.

Прихожан патриарх призвал молиться о прекращении «междоусобной брани» и делать все, чтобы восстановить отношения «двух частей единой Руси», а также о том, «чтобы Господь избавил — особенно нашу молодежь — от того, чтобы жизнь их пресеклась в этой междоусобной брани».