Патриарх Кирилл призвал одуматься тех, кто взял в руки оружие против собратьев

Патриарх Кирилл сообщил, что поддерживает усилия президента РФ, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране, передает ТАСС.

«Военное противостояние является испытанием, при котором мы еще более, нежели в иное время, призваны бережно хранить народное единство, молиться Богу, всеми силами поддерживать воинов и друг друга. Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий», – отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Предстоятель Русской Православной Церкви возносит молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации и призывает одуматься тех, кто взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев.

«Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Как бы сложно это подчас ни было», — заявил Святейший Патриарх Кирилл.

Он выразил выразил поддержку усилиям Главы Государства Российского, направленным на то, чтобы не допустить смуты в стране.

«Молюсь сам и призываю всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян возносить сугубые молитвы о том, чтобы Господь сохранил мир и единство, поставленные под угрозу призывами к смуте. Да хранит Господь Россию, народ и воинство ее», — заключил Святейший Владыка.