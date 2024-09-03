Патриарх Кирилл представил в Москве епископа Набережночелнинского и Елабужского Гавриила

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В минувшее воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря и представил нового епископа Набережночелнинского и Елабужского Гавриила.

«За богослужением была совершена хиротония архимандрита Гавриила (Мельникова), клирика Липецкой епархии, во епископа Набережночелнинского и Елабужского. Новорукоположенный иерарх был избран к епископскому служению решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 июля 2024 года», – сообщили в митрополии Татарстана.

В храме также присутствовали духовные лидеры республики и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Новый епископ поблагодарил руководство Татарстана и мэра Автограда за оказанную поддержку. «Очень надеюсь на плодотворное сотрудничество и дружбу. Прошу принять меня с любовью. Постараюсь оправдать волю Божью», – сказал он.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Набережночелнинского и Елабужского Гавриила на служение и вручил ему архиерейский жезл.