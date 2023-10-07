Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

За время президентства Владимира Путина в России произошли эпохальные перемены, преобразившие облик государства и жизнь его граждан. Об этом, поздравляя главу государства с днем рождения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«С честью и достоинством неся нелегкое бремя трудов на высоком и ответственном посту Президента, вы вносите значимый личный вклад в отстаивание подлинного суверенитета страны, проявляете деятельную заботу о ее социально-экономическом развитии, что отзывается благодарностью в сердцах миллионов людей», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата.

Патриарх отметил большое внимание, оказываемое главой государства Русской православной церкви, поблагодарил за поддержку инициатив, направленных на возрождение святынь, сохранение исторического, духовного и культурного наследия России.

Он уверен, что высокий уровень церковно-государственного взаимодействия и в дальнейшем будет помогать сплочению россиян, патриотическому воспитанию молодежи, сохранению межрелигиозного диалога, межнационального мира и согласия.