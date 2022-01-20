Патриарх Кирилл поздравил Минтимера Шаймиева с 85-летием

Став первым Президентом Татарстана в непростое для страны время, Минтимер Шаймиев внес большой вклад в преодоление экономических и политических трудностей. Об этом в своем поздравлении по случаю 85-летия Государственного Советника РТ сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Всю свою жизнь Вы посвятили служению Отечеству, — отметил духовный деятель. — Республика — процветающий регион, в котором сложились добрососедские отношения между людьми разных национальностей и религиозных убеждений».

Патриарх Кирилл также выразил признательность Шаймиеву за его содействие в воссоздании собора в честь Казанской иконы Божией Матери.

«Отрадно, что, находясь на постах Государственного советника Республики Татарстан и Председателя Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры, Вы и ныне прилагаете усилия для всестороннего развития родного края, а также для утверждения традиционных духовно-нравственных ценностей в обществе», — сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте РПЦ.