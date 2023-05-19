Патриарх Кирилл посетил казанский храм в честь преподобного Серафима Саровского

Накануне, 18 мая, по прибытии в Казань Святейший Патриарх Московской и всея Руси Кирилл в сопровождении митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла побывал в храмовом комплексе в честь преподобного Серафима Саровского, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Комплекс состоит из главного храма преподобного Серафима Саровского, а также церкви в честь иконы Божией Матери «Умиление».

Фото: © Татарстанская митрополия

На ступенях храма Патриарха Кирилла встречали секретарь Татарстанской митрополии, настоятель Серафимовского храма иеромонах Кирилл и воспитанники приходской воскресной школы.

В храме находились епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, духовенство и верующие Татарстанской митрополии.

Кроме того, храм посетили управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и члены делегации, сопровождающей Святейшего Владыку.

Фото: © Татарстанская митрополия

Тропарь преподобному Серафиму исполнил приходской богослужебный хор под управлением Елены Васильевой.

После молитвы митрополит Кирилл поприветствовал Патриарха Кирилла, отметив, что в праздник Светлого Христова Воскресения собравшиеся счастливы вновь видеть Святейшего Владыку на Казанской земле.

Владыка Кирилл преподнес Его Святейшеству хрустальное пасхальное яйцо и обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Фото: © Татарстанская митрополия

«Очень рад ступить на Казанскую землю. Давно хотел посетить еще раз эти благословенные места, и вот Господь сподобил именно в Пасхальный период совершить это паломничество», – сказал Патриарх Кирилл.

Он отметил, что Казань всегда была одним из важных духовных центров и выразил надежду, что таковым она и остается, поскольку здесь горячо верующий и любящий Христа Спасителя народ православный.

«Пусть молитвами святых угодников земли Русской, просиявших под Покровом Пречистой Благословенной Царицы Небесной, продолжается наше земное бытие, которое каждого благочестивого человека через веру и добрые дела должно привести к Царствию Небесному, к Божиему Царству, к жизни вечной в общении с Господом. Да хранит землю Казанскую, да хранит Господь Церковь нашу на многая и благая лета!», – сказал Патриарх Кирилл.

Фото: © Татарстанская митрополия

В память о пребывании в этом храме Патриарх Кирилл преподнес образ святых благоверных князя Димитрия Донского и княгини Евфросинии Московской, которые были мужем и женой и явили удивительный пример целомудренного, чистого, светлого и очень прочного брака.

Верующим раздали иконки Спасителя с Патриаршим благословением, а затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Центр духовного и творческого развития «Перемена», побывав на занятиях детей с ограниченными возможностями и воспитанников Серафимовской воскресной школы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вчера прибыл в Казань. В аэропорту столицы Татарстана его встретил Раис республики Рустам Минниханов. А накануне прибытия в Казань мощей Георгия Победоносца Патриарх обратился к жителям республики Татарстан.