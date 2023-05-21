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Общество 21 мая 2023 13:44

Патриарх Кирилл подарил Казанскому собору Евангелие, украшенное золотом

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Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественное богослужение в соборе Казанской иконы Божией Матери.

По окончании богослужения Святейший обратился к верующим и подарил храму драгоценное Евангелие.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В память о посещении сего святого храма я хотел бы подарить драгоценное Евангелие для собора. Оно очень тяжелое, но легкий металл не стоит дорого. Поэтому со смирением примите этот факт. В особенности дьяконы, которым будет непросто выносить его для чтений. Обращаясь к страницам этого Евангелие, в мыслях своих, в молитвах вспоминайте вашего Патрираха. Храни Вас Господь», – обратился Святейший ко всем собравшимся.

Кроме того, Патриарх принес открытки с изображением священномученика Гермогена, патриарха Московского и всея Руси. Он попросил раздать их всем, кто пришел сегодня помолиться.

#Религия #патриарх Кирилл #Казанский собор иконы Божией Матери
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