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Патриарх Кирилл подарил Казанскому собору Евангелие, украшенное золотом
Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественное богослужение в соборе Казанской иконы Божией Матери.
По окончании богослужения Святейший обратился к верующим и подарил храму драгоценное Евангелие.
«В память о посещении сего святого храма я хотел бы подарить драгоценное Евангелие для собора. Оно очень тяжелое, но легкий металл не стоит дорого. Поэтому со смирением примите этот факт. В особенности дьяконы, которым будет непросто выносить его для чтений. Обращаясь к страницам этого Евангелие, в мыслях своих, в молитвах вспоминайте вашего Патрираха. Храни Вас Господь», – обратился Святейший ко всем собравшимся.
Кроме того, Патриарх принес открытки с изображением священномученика Гермогена, патриарха Московского и всея Руси. Он попросил раздать их всем, кто пришел сегодня помолиться.
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