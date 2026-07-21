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Общество 21 июля 2026 13:10

Патриарх Кирилл подарил икону храму Николы Тульского в Казани

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Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил новоосвященному храму Николы Тульского икону Успения Пресвятой Богородицы.

«Хочу подарить этому храму икону Успения Пресвятой Богородицы. Кстати, Дева Мария почитается и в Исламе», – сказал Святейший Патриарх.

Митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу Святейший Патриарх преподнес крест со святой панагией.

«Надеюсь, дорогой Владыка, вы будете молитвенно вспоминать меня, надевая этот крест», – добавил Патриарх Кирилл.

Каждому храму Казанской епархии Предстоятель Русской православной церкви подарил Евангелие.

#православие #патриарх Кирилл #митрополит казанский и татарстанский
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