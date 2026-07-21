Патриарх Кирилл подарил икону храму Николы Тульского в Казани

Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил новоосвященному храму Николы Тульского икону Успения Пресвятой Богородицы.



«Хочу подарить этому храму икону Успения Пресвятой Богородицы. Кстати, Дева Мария почитается и в Исламе», – сказал Святейший Патриарх.



Митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу Святейший Патриарх преподнес крест со святой панагией.



«Надеюсь, дорогой Владыка, вы будете молитвенно вспоминать меня, надевая этот крест», – добавил Патриарх Кирилл.



Каждому храму Казанской епархии Предстоятель Русской православной церкви подарил Евангелие.