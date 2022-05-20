Патриарх Кирилл отметил вклад руководства Татарстана в развитие межрелигиозного согласия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил вклад руководства Татарстана в развитие дружеских отношений между представителями разных религий. На это глава РПЦ обратил внимание в своем приветствии участникам торжеств в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Оно было зачитано на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Казанской ратуше.

Патриарх Кирилл отметил, что между мусульманской уммой России и Русской православной церковью сложилось плодотворное взаимодействие, направленное на «укрепление традиционных устоев и утверждение высоких моральных идеалов в сознании соотечественников».

«С признательностью хотел бы отметить большой личный вклад руководства Татарстана в развитие этих добрых отношений, особое внимание к вопросам межнационального и межрелигиозного согласия в регионе, а также заботу о православных жителях республики и поддержку инициатив Татарстанской митрополии, имеющих духовно-нравственное и просветительское значение», — говорится в тексте приветствия.

Патриарх Кирилл также подчеркнул, что 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией для жителей Среднего Поволжья — историческое событие, которое стало важным фактором единства и способствовало формированию яркой самобытной культуры.

«Глубокое уважение к памяти и духовному наследию предков, общие нравственные ценности, многовековые отношения добрососедства и братства, которые связывают представителей разных национальностей и религиозных традиций, издавна проживающих на этих землях, — вот подлинное богатство нашей страны, залог благополучия и гармоничного развития общества», — заметил он.