Патриарх Кирилл отметил увеличение числа храмов русской православной церкви

Количество монастырей и храмов на всей канонической территории Русской православной церкви (РПЦ) растет, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости.

«Поступательный рост количества монастырей и приходов наблюдается на всей канонической территории Русской православной церкви. И это не может нас не радовать», — обратил внимание патриарх на открытии конференции «Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» в Сергиевском зале храма Христа Спасителя в Москве.

На открытии последнего на сегодняшний день Архиерейского собора РПЦ в 2017 году глава РПЦ рассказал, что в составе русской православной церкви около 462 мужских и 482 женских монастыря и 36 878 храмов.

Патриарх Кирилл отметил, что украинская православная церковь (УПЦ) демонстрирует поразительную сплоченность епископата, клира, монашествующих и мирян и ежегодно открывает новые храмы и монастыри, несмотря на агрессивную пропаганду и политическое давление.

«Несмотря на то, что Украинская православная церковь подвергается дискриминации и гонениям, она продолжает прирастать новыми монастырями ежегодно», — сказал он.

В 2018 году по инициативе бывшего Президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила томос об автокефалии — церковной независимости.