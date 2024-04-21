Патриарх Кирилл объяснил, почему Запад ввел против него санкции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, почему, по его мнению, против него ввели санкции. Напомним, ранее представителю РПЦ запретили въезжать в ряд стран.

Русская православная церковь идет по цивилизационному пути развития, который отличается от того, куда идет Запад, говорит Кирилл. Спикер подчеркнул, что сейчас патриарх духовно возглавляет не только церковь, но и народ.

«И мы своим развитием, своей системой ценностей бросаем вызов другим», - цитирует Кирилла ТАСС.

Он также отметил, что Россия – верующая страна и в этом ее большая сила, выражающаяся в духовности и солидарности людей, их способности вместе трудиться и защищать свое Отечество. По его мнению, именно с этим связаны все усиливающиеся нападки из-за рубежа на Русскую православную церковь и ее предстоятеля. Причем подобным давлением патриарха не напугать, добавил Кирилл.

Напомним, 18 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Евросоюз должен включить в свой список санкций патриарха Кирилла. Причем до этого представитель РПЦ был включен в «ограничительный список» Великобритании, Чехии, Канады и Эстонии.