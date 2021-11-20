news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Религия
20 ноября 2021  16:41

Патриарх Кирилл награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин наградил Патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается на портале Kremlin.ru.

«Ваше Святейшество, для меня большая, огромная честь отметить Ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить Вам высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры», — отметил Путин на вручении в Екатерининском зале Кремля.

Кроме того, российский лидер поздравил главу РПЦ с 75-летием.

Патриарх поблагодарил Президента и за награду, и за тот «уровень прочности», который приобрела Россия за последнее время.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное