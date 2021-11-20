Патриарх Кирилл награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин наградил Патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается на портале Kremlin.ru.

«Ваше Святейшество, для меня большая, огромная честь отметить Ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить Вам высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры», — отметил Путин на вручении в Екатерининском зале Кремля.

Кроме того, российский лидер поздравил главу РПЦ с 75-летием.

Патриарх поблагодарил Президента и за награду, и за тот «уровень прочности», который приобрела Россия за последнее время.