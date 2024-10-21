Патриарх Кирилл наградил полпреда Президента в ПФО Орденом Даниила Московского

Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова Орденом Благоверного князя Даниила Московского II степени. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Церемония награждения прошла в Успенском соборе Московского Кремля в день памяти святителей Московских. В Божественной литургии, наряду с Патриархом Кириллом, принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Среди приглашенных присутствовали заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, директор ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» Валентин Костюков и президент ННГУ имени Н.И. Лобачевского, а также председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.

Сообщается, что награда была вручена Игорю Комарову за его вклад в поддержку Русской православной церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.