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Патриарх Кирилл наградил полпреда Президента в ПФО Орденом Даниила Московского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова Орденом Благоверного князя Даниила Московского II степени. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.
Церемония награждения прошла в Успенском соборе Московского Кремля в день памяти святителей Московских. В Божественной литургии, наряду с Патриархом Кириллом, принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Среди приглашенных присутствовали заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, директор ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» Валентин Костюков и президент ННГУ имени Н.И. Лобачевского, а также председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.
Сообщается, что награда была вручена Игорю Комарову за его вклад в поддержку Русской православной церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.
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