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Общество 7 января 2025 15:42

Патриарх Кирилл наградил первого вице-мэра Казани за строительство храма

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Патриарх Кирилл наградил первого вице-мэра Казани за строительство храма
митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и первый вице-мэр Казани Денис Калинкин
Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Первый заместитель главы Казани Денис Калинкин награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил его награды за заслуги в возрождении духовной жизни России, сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Орден в рождественскую ночь — после литургии в соборе Казанской иконы Божией Матери — ему вручил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

В 2024 году Калинкин и его помощники возвели храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» на территории ДРКБ. Также он принимает активное участие в жизни православной общественности.

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