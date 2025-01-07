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Патриарх Кирилл наградил первого вице-мэра Казани за строительство храма
Первый заместитель главы Казани Денис Калинкин награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил его награды за заслуги в возрождении духовной жизни России, сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.
Орден в рождественскую ночь — после литургии в соборе Казанской иконы Божией Матери — ему вручил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
В 2024 году Калинкин и его помощники возвели храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» на территории ДРКБ. Также он принимает активное участие в жизни православной общественности.
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