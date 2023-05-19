Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Патриарх Кирилл: Казань символизирует плодотворное взаимодействие православия и ислама
Казань символизирует плодотворное взаимодействие православия и ислама. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
«Наше заседание проходит в Казани. Столица Татарстана — как, пожалуй, никакое другое место в России — зримым образом символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений, и православных, и мусульман, на благо нашей страны и нашего народа», — сказал епископ Русской православной церкви.
В Казани мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе трудятся для общей пользы, подчеркнул он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»