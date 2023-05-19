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Общество 19 мая 2023 14:10

Патриарх Кирилл: Казань символизирует плодотворное взаимодействие православия и ислама

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Казань символизирует плодотворное взаимодействие православия и ислама. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

«Наше заседание проходит в Казани. Столица Татарстана — как, пожалуй, никакое другое место в России — зримым образом символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений, и православных, и мусульман, на благо нашей страны и нашего народа», — сказал епископ Русской православной церкви.

В Казани мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе трудятся для общей пользы, подчеркнул он.

#патриарх Кирилл
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