Патриарх Кирилл: Казань символизирует плодотворное взаимодействие православия и ислама

Казань символизирует плодотворное взаимодействие православия и ислама. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

«Наше заседание проходит в Казани. Столица Татарстана — как, пожалуй, никакое другое место в России — зримым образом символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений, и православных, и мусульман, на благо нашей страны и нашего народа», — сказал епископ Русской православной церкви.

В Казани мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе трудятся для общей пользы, подчеркнул он.