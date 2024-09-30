Патриарх Кирилл: «Эволюция не противоречит Божьему замыслу»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свою точку зрения на процесс эволюции, заявив, что он не противоречит Божественному замыслу о человеке.

В ходе своего визита в научно-технологический университет «Сириус» он подчеркнул, что эволюция свидетельствует о величии Божественного замысла, позволяя человеку развиваться, опираясь на внешние факторы. Патриарх добавил, что никогда не рассматривал теорию Дарвина как антирелигиозный аргумент, передает РИА Новости.

Заявление Кирилла контрастирует с недавними предложениями некоторых других представителей РПЦ, таких как экс-председатель правительства Чечни Хучиев, о необходимости исключения теории Дарвина из школьных учебников. По словам главы РПЦ, эволюция для него никогда не была фактором антирелигиозных аргументов.

Ранее Председатель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин высказался против отмены изучения теории Дарвина в школах. По его словам, любой учащийся должен знать разные теории: будь то теории происхождения мира или различные точки зрения на историю, литературу и культуру.