Патриарх Кирилл: Абсолютно неприемлемо смешение полов и ЛГБТ-идеология

Абсолютно неприемлемо противоестественное смешение полов и так называемая ЛГБТ-идеология. При этом для западных стран это один из вариантов поведения, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Мы говорим, что этот вариант не соответствует воле Божьей. Они говорят – не отсылайте ничего к Богу, потому что кто-то в него верит, а кто-то – нет, и поскольку большинство из нас сейчас уже не очень верит в Бога, то мы сами устанавливаем нормы. И вот одной из норм сейчас является, на мой взгляд, опаснейшая, разрушительная идеология ЛГБТ», – сказал епископ.

Он подчеркнул, что в России стремятся сохранить традиционный семейный уклад. «Чем бы себя ни оправдывало эгоистичное отношение к людям и миру, очевидно, что оно подменяет служение Богу служением страстям, превращающим человека в узника собственных пороков», – подчеркнул Патриарх.

Заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на тему «Россия – Исламский мир: традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества» состоялось в дни проведения Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023».