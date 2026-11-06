Патриарх Иерусалимский на встрече с Путиным предложил помощь в переговорах

Патриарх Иерусалимский Феофил III

Фото: kremlin.ru

Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече в Московском Кремле предложил Президенту России Владимиру Путину помощь в переговорах по завершению вооруженного противостояния на Украине.

«Мы знаем, что сейчас на столе находятся разные предложения по переговорам об урегулировании ситуации на западных границах от вашей страны, и как духовный лидер всех представленных в Иерусалиме христианских конфессий моя задача слушать тех, кто вокруг нас, тех людей, которые чают жить в мире», – заявил предстоятель Иерусалимской православной церкви, перевод слов которого приводит пресс-служба Кремля.

«Мы готовы предложить нашу помощь и поощряем всячески любые усилия, чтобы облегчить и достичь мира между братьями», – подчеркнул Феофил III.

Фото: kremlin.ru

На этой же встрече, в которой также принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Путин вручил главе Иерусалимской церкви орден Дружбы.

До визита в Кремль предстоятели двух церквей обсудили волнующие их вопросы в патриаршьей резиденции в Чистом переулке. Они, в частности, обменялись мнениями о проблемах межправославных отношений и о путях их преодоления. Кроме того, патриарх Иерусалимский посетил Покровский женский монастырь в Москве.

Позднее в Вашингтоне Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия и Соединенные Штаты близки к заключению сделки не только по Украине, но и по безопасности в Европе в целом.