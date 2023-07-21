Патриарший экзарх всея Беларуси принял участие в крестном ходе в честь Казанской иконы

Казань посетил митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Его визит связан с празднованием явления Казанской иконы Божией Матери. Митрополит принял участие в крестном ходе в честь праздника и праздничном Богослужении в Казанском соборе.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Казанская икона известна по всей Руси и известна в Белоруссии. У нас есть много списков Казанской иконы Божией матери. Очень трогательна и назидательна история явления чудотворного образа. При этом важно, чтобы была связь с первообразом, чтобы была историческая связь, духовная. Это, конечно, дает новое осмысление, вдохновение молиться, это объединяет. Можно увидеть, что здесь собрались люди с различных регионов России, с Белоруссии приехали. Думаю, что это только начало. Мы надеемся, что Казанский образ будет привлекать к себе многих людей, всем нести радость, вдохновение и объединять людей», – рассказал митрополит Вениамин в общении с журналистами.

Масштабный крестный ход сегодня посетили жители разных регионов России, а также жители других стран. Шествие растянулось на несколько сотен метров, участие в нем приняли порядка 25 архипастырей РПЦ и тысячи верующих.