Пасха, шашлыки и конец поста: эксперт рассказала, какие продукты подорожают в апреле

Повышение цен на продукты в апреле связано сразу с несколькими факторами – празднованием Пасхи, завершением Великого поста и стартом сезона шашлыков. Об этом «Прайму» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Эксперт пояснила, что Пасха в этом году отмечается 20 апреля, и уже традиционно она влияет на динамику цен на отдельные продовольственные товары. Особенно это касается яиц, спрос на которые резко возрастает в преддверии праздника – их используют для выпечки куличей и окрашивания. В апреле они могут подорожать на 4-7%.

При этом, по данным Росстата, в марте яйца подешевели на 3,2%, а в годовом выражении – на 12%. Однако ближе к празднику пасхальные куличи начнут расти в цене – в среднем на 3-5%.

Из-за того, что многие предпочитают готовить праздничную выпечку самостоятельно, в апреле может подорожать и ряд ингредиентов: мука – на 2-5%, творог и сливочное масло – на 1-3%, маргарин – на 3-5%.

Дополнительный фактор давления на цены – сезон шашлыков. По данным «Чек Индекса», в марте средний чек на мясо для шашлыка оказался на 11% выше, чем в прошлом году, а число покупок увеличилось на 23%. Особой популярностью пользуются свинина, курица, баранина и индейка.

Долгова добавила, что с окончанием поста, приближением майских праздников (дважды по четыре выходных подряд) и теплой погодой ожидается всплеск спроса на мясо для шашлыков. Это приведет к росту цен в последней декаде апреля – в среднем на 4-10%, в зависимости от вида мяса и сопутствующих товаров.

Она также напомнила, что часть продуктов – яйца, мука, сахар и сливочное масло – относится к социально значимым товарам первой необходимости, и их стоимость находится под постоянным контролем со стороны ФАС.