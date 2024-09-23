«Пастернаковские чтения» в Менделеевске собрали 6 тыс. человек

В Менделеевске завершился II Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения». С 20 по 22 сентября мероприятие посетили 6 тыс. человек, состоялось 40 различных событий. Гости увидели три премьерные постановки, больше 20 театральных постановок, авторских читок и перфомансов.

«Мне кажется, что мы зачастую упрощаем понятие культуры, упрощаем понятие искусства, мы говорим о культуре, об искусстве как о некой отдельной, самостоятельной институции, но и культура, и искусство — это всё корни, которые находятся на нашей родной земле. Такие проекты, они позволяют действительно ощутить значимость Родины и показать глубокие корни, которые пронизывают всю огромную экосистему, экосистему России», — заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

За три дня фестиваля в Менделеевске выступили известные артисты театра и кино Елена Захарова, Ольга Леман, Сергей Алдонин и Ксения Лукьянчикова, заслуженные артисты России Нина Шацкая и Александр Покидченко, народный артист России Андрей Соколов. Зрителям представили отрывки из лучших спектаклей Москвы и Санкт-Петербурга.

Самыми яркими событиями фестиваля стали выступления хедлайнеров. Открывала вечера поэзии Елена Захарова. Актриса представила моноспектакль «Женские судьбы в произведениях классиков», который состоит из стихотворений Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, а также из отрывков произведений Гоголя, Островского, Чехова. За один час зрители увидели несколько перевоплощений актрисы, постановка собрала полный зал и овации.

«Аудитория здесь очень хорошая, теплый зритель. Я видела, что все сидели так тихо, мне показалось, что все были поглощены, и аплодировали, и браво кричали. Это важно, что фестиваль проходит в маленьком городе. Это очень хорошая идея, потому что столько благодарных людей, столько интеллигентных людей, которым это необходимо, которые не просто хотят сидеть, ужинать, смотреть телевизор, сериал любимый, и лечь спать, а хотят прийти в театр и получить удовольствие», — поделилась после выступления Елена Захарова.

Отличительной особенностью фестиваля в это году стало то, что все премьеры были подготовлены с участием самих менделеевцев. С историей города гостей знакомили на иммерсивной экскурсии «О веществах и соединениях». Это театральная экскурсия с участием юных жителей города, артистов Народного театра Ахунова. Во время прогулки по парку через рассказы Пастернака участники познают историю города.

Проект создан творческой лабораторией «Химия слова» и реализуется продюсерской компанией «Яркие люди» на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Иммерсивная экскурсия была презентована в прошлом году на фестивале. Она настолько полюбилась зрителям, что ее решили включить в программу и в этом году.

Настоящим открытием фестиваля стала подготовленная с участием старшего поколения постановка — спектакль-сторителлинг «Отражение». Он также был создан в рамках театральной лаборатории проекта «Химия слова». В нем раскрываются судьбы людей, удивительные истории, связанные с Менделеевском.

Молодежная же группа театральной лаборатории «Весь мир — театр» творческого проекта «Химия слова» представила на площади у ДК Гассара уличный спектакль «Про крылья». В финале второго дня фестиваля город и вовсе озарился: по его улицам прошло световое шествие. Участники пронесли световые объекты, которые создавали в творческой лаборатории «Игры света» в рамках проекта «Химия слова: Периодическая система Менделеевска», приуроченного к фестивалю.

Идея световой лаборатории возникла у ребят из центра «Яшьлек» еще в 2023 году. Тогда идею утвердили и воплотили в жизнь уже на 2-м Международном фестивале «Пастернаковские чтения». Кроме этого, изготовили световые конструкции, которые украсили одну из аллей.

«Основная цель фестиваля — объединение города. У нас Менделеевск всегда отличался сплоченностью всех поколений. И фестиваль стал семейным событием. Программа наполнена интересными мероприятиями как для взрослых, так и для детей. А участие российских звезд театра и кино в малом городе — это, безусловно, большая удача» — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев после пленарного заседания.

«Здесь мне очень нравится атмосфера. Счастлив видеть такое хорошее слияние сил власти, бизнеса, культуры, которое рождает такие фестивали», — заметил народный артист России Андрей Соколов. В Менделеевске его выступление стало кульминацией фестиваля. Он представил авторскую программу, прочитав стихотворения различных поэтов Серебряного века.

А финальный аккорд фестиваля прозвучал от заслуженной артистки России Нины Шацкой. В Менделеевск она также привезла авторскую программу по стихотворениям известных поэтов, музыку к ним специально подготовил композитор Александр Покидченко, заслуженный артист России. Он лично аккомпанировал Шацкой.

«Спасибо поэтическому Менделеевску за то, что в наши неромантические времена поддерживает высокую планку поэзии», — сказала артистка со сцены.

Очередное погружение в мир литературы пройдет в Менделеевске уже в конце следующего месяца: 19 и 20 октября пройдет детский книжный краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск».