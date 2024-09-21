Пастернак безграничен: прошел второй день «Пастернаковских чтений» в Менделеевске

В этом году с 20-22 сентября проходят уже вторые «Пастернаковские чтения» в Менделеевске. 21 сентября мероприятие включило в себя разнообразные активности, такие как: чтения стихов, театральные постановки, лекции и мастер-классы с участием писателей, театроведов, актеров и других деятелей культуры. Основной целью фестиваля является популяризация творчества Пастернака, а также поддержка современных авторов и развитие литературной среды в регионе. Место проведения фестиваля не изменилось – арт-пространство «Атмосфера».

О чем фестиваль?

«Пастернаковские чтения» — это Международный литературно-театральный фестиваль, который проходит в городе Менделеевск, Татарстан. Он был основан в честь великого русского поэта и писателя Бориса Пастернака, лауреата Нобелевской премии, который оказал значительное влияние на русскую литературу XX века. «Пастернаковские чтения» впервые прошли в Менделеевске в прошлом году под эгидой ЮНЕСКО, в этом году к нему присоединился химический комплекс «Аммоний». Ведущими программы международного фестиваля стал автор и ведущий программы «Тавор в мажоре» на радио «Орфей», культурный обозреватель Йосси Тавор.

В 2024 году программу посвятили не только Борису Пастернаку, но и его современникам – фигурам, наравне с Пастернаком повлиявшим на развитие российской культуры и слова в середине XX века. Среди них: Анна Ахматова, Анастасия и Марина Цветаевы, Владимир Маяковский, Александр Вертинский и другие. «Пастернаковские чтения» привлекают внимание как любителей литературы, так и профессионалов, создавая платформу для обмена идеями и новыми творческими инициативами. Фестиваль способствует развитию культурных связей и вдохновению молодого поколения на изучение и восприятие поэзии и литературы.

Хедлайнером фестиваля 21 сентября стал народный артист России, заслуженный артист Андрей Соколов. Он представил специальную программу, прочитав стихотворения поэтов Серебряного века.

«Пастернак это неотъемлемая часть нашей культуры, нашего большого прошлого и настоящего. Его стихи актуальны по сей день, он внес огромный вклад в культуру, без него поэзия, честно сказать, была бы другой. Его стиль, его форма и слог особенные. Я бы очень хотел пожелать этому фестивалю перешагнуть и пятилетний и даже десятилетний рубеж традиции проведения чтений, ведь Пастернак - бесконечен. Очень здорово что это мероприятие объединило так много людей. Я вижу на фестивале много молодых людей, что очень радует, потому что уважение и внимание к поэзии передается из поколение в поколение. Я думаю, что сегодняшний праздник – это огромная заслуга властей города и работников культуры. Это действительно благородное дело!», - поделился своими впечатлениями от фестиваля Соколов.

Официальное открытие фестиваля: звёздные гости и яркие речи

На открытой дискуссии на тему «Год семьи. Влияние культуры на общество в малых городах» эксперты рассуждали о роли подобных фестивалей в развитии города, их значении для разных поколений.

«Масштаб фестиваля растет! Увеличивается количество артистов, участников. Очень здорово, что в фестиваль вовлекается все больше и больше нас - местных жителей. Основной целью нашего фестиваля является то, что мы должны чтить нашу историю для развития ее светлого будущего, нашего сплочения. Менделеевск всегда отличался своей сплоченностью всех поколений, я считаю что такими мероприятиями нам суждено заниматься. Пастернак, как известно, какое-то проживал в Бондюге, нынешнем Менделеевске, и тут он писал «Доктора Живаго». Такие моменты должны безусловно стать планкой для нашего дальнейшего развития. Каждый день на фестивале у нас присутствуют и выступают такие знаменитые гости: сегодня актер Андрей Соколов, была вот и актриса Елена Захарова, а еще представит свое выступление артистка Нина Шацкая. Мы очень гордимся этим!», - упомянул в своей речи Глава Менделеевского муниципального района Радмир Беляев.

В дискуссии также приняли участие народный артист России Андрей Соколов, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, гендиректор Елабужского госмузея Гульзада Руденко, исполнительный директор музея-театра «Булгаковский Дом» (Москва) Наталья Склярова, член комитета Госсовета РТ по культуре, науке и национальным вопросам.

«Татарстан действительно имеет особый статус в литературном наследии России. На протяжении всей истории существования нашей земли у нас было очень много гостей! 225 лет Пушкину в этом году, и я уверена, что 55 часов которые он провел в Казани, нашли отражение в его творчестве. Борис Пастернак это человек, который связан с тремя городами на территории нашей республики. Это одна из самых известных личностей в художественном слове в российской литературе в мире. Если честно, я бы хотела чтобы у нас существовал туристический маршрут по литературному наследию Республики Татарстан. Мы должны чаще вспоминать, что мы очень богатая земля! Наше радушие всегда привлекало внимание со стороны гостей со всего мира», - рассказала министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова

Скрещивающиеся параллели. Ахматова и Пастернак»

Известный журналист, радиоведущий, культурный обозреватель Йосси Тавор представил на фестивале лекцию о переплетениях судеб поэтов серебряного века, об их взаимоотношениях, роковых решениях, несправедливости, взлетах и падениях. Слушателям были показаны видео и аудиозаписи поэтов с различных интревью.

Программа «Пастернаковских чтений» 21 сентября: иммерсивная экскурсия и вечерняя программа

Каждый год программа фестиваля включает новые темы и художественные формы, что делает его актуальным и интересным для широкой аудитории. В «Атмосфере» Ксения Лукьянчикова, Сергей Алдонин, театр-музей «Булгаковский дом» представили зрителям отрывок из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Зрители аплодировали стоя.

В культурную программу фестиваля в этом году также вошел иммерсивный спектакль-променад «О веществах и их соединениях» с участием юных актеров из Менделеевска. Экскурсия включала в себя поход по городу Менделеевск, в который входил осенний лес, заброшенный клуб и парк «Ушковские острова». Участникам экскурсии были предоставлены наушники, в которых слушателям рассказывались истории жителей Менделеевска о городе. Так же в наушниках можно было услышать популярные стихотворения Пастернака в переплетении с интересными фактами о химических открытиях ученого Менделеева

Презентуемая в Менделеевске программа состоит из романсов, созданных на стихи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, известные и любимые по кинофильмам Эльдара Рязанова, а также редкие произведения. Концертная программа стала финальным аккордом Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения». В нее вошли: кинопоказ «Мастера и Маргариты» 2024 года, карнавальное световое шествие – массовый променад с участием артистов, световых объектов, участников в карнавальных образах и всех желающих, «Квартирник на пляже» с участием молодых артистов и Dj – сет с мэппинг-шоу.

«Я приехал на фестиваль из Казани, но родом я отсюда – из Менделеевска. Здесь я учился, окончил школу. Я в юности увлекался стихотворениями и театральными постановками, поэтому «Пастернаковские чтения» для меня – воспоминание о детстве, о юности. Впечатления от фестиваля, конечно, шикарные! Я рад, что Менделеевск дожил до того, что здесь проходят такого Международного уровня мероприятия. Город становится краше каждым годом! Раньше это был провинциальный посёлок, дома были невзрачные, а сейчас Менделеевск стал очень даже современным городом», - поделился с «Татар-информом» гость фестиваля Юрий Александрович

На фестивале также провели итоги поэтического челленджа: каждый желающий мог записать видео с любимым стихотворением Бориса Пастернака и его современников и разместить в социальных сетях с хэштегом #пастернаковскиечтения2024. Среди участников челленджа выбрали победителей и наградили приятными призами.

«Фестиваль для города имеет огромное значение – город развивается, дворы наши разукрасились, приезжают люди из других городов. Мы приобщаемся к творчеству, заглядываем в книги Бориса Пастернака, Марины Цветаевой. Мы подробно изучаем их творческую деятельность, а также нашу прекрасное литературное наследие. Как прекрасно видеть в нашем городе знаменитых артистов, это трогает душу!» - рассказала местная жительница, активистка, участница конкурса по чтению Пастернаковских стихов Альфия Талыпова.

Завтра, 22 сентября, пройдет последний день Пастернаковского фестиваля в этом году. Хедлайнером дня станет Заслуженная артистка России Нина Шацкая. Она исполнит в Менделеевске романсы на стихи поэтов Серебряного века.

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