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Руc Тат
Экономика 16 ноября 2023 14:26

Пассажиры общественного транспорта Татарстана сэкономили на проезде более 22,5 млн рублей

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Пассажиры общественного транспорта Татарстана сэкономили на проезде более 22,5 млн рублей

Более 22,5 миллиона рублей сэкономили жители Татарстана на проезде в общественном транспорте за два месяца действия акции, запущенной платежной системой «Мир». При этом платить телефоном в транспорте жители и гости региона стали в полтора раза чаще.

«Уверена, что до конца года еще многие пассажиры воспользуются скидкой, ведь платить телефоном с картой „Мир“ удобно и выгодно. Мы видим, что с начала акции число платежей смартфоном в транспорте региона увеличилось в 1,5 раза», — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Акция стартовала 1 сентября и продлится до конца года. Ее суть заключается в том, что платежная система «Мир» предоставляет жителям и гостям республики сразу две скидки на проезд. При этом обязательным условием для получения существенных скидок является то, что расплачиваться за поездки нужно загруженной в смартфон картой «Мир» либо Картой жителя республики Татарстан (она выпускается на базе платежной системы «Мир»).

Так, если оплачивать проезд Картой жителя, загруженной в телефон, он обойдется дешевле на 10 рублей. Скидка в восемь рублей автоматически применится за покупку билета по любой карте «Мир» в смартфоне.
Чтобы воспользоваться скидкой, нужно национальную карту, в том числе Карту жителя, заранее загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. Для этого подойдет практически любая карта «Мир», в том числе выпущенная онлайн цифровая Карта жителя Республики Татарстан. Ее загрузка в мобильное устройство займет буквально несколько минут или даже секунд.
Акция продлится до нового года. Чтобы оценить удобство оплаты телефоном и значительно сэкономить на поездках, у жителей и гостей Татарстана есть еще полтора месяца. Напомним, что скидка распространяется на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах республики, а также в казанском метрополитене.

Инструкция о том, как загрузить данные карты в мобильный платежный сервис, размещена на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!». Там же можно узнать о подробностях акции и перевозчиках, участвующих в ней.

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Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»

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