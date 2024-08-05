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Пассажиры, не попавшие на авиарейс Казань – Анталья, получат компенсацию в 400 евро
Пассажирам, которые не попали на авиарейс Казань – Анталья, авиакомпания выплатит компенсацию в размере эквивалентном 400 евро. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что в минувшую субботу в аэропорту Казани произошла задержка рейса № 3749 авиакомпании «Турецкие авиалинии». Задержка была вызвана поздним прибытием самолета из предыдущего рейса.
В связи с этим авиакомпания приняла решение заменить самолет, который имел меньше посадочных мест. Это привело к тому, что 16 пассажиров не смогли попасть на борт и улететь в пункт назначения.
На следующий день оставшиеся пассажиры были отправлены в Анталью другим рейсом. Авиакомпания также решила компенсировать им убытки, выплатив сумму, эквивалентную 400 евро.
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